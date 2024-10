Ibrahimovic Milan, la strigliata alla squadra è in arrivo: Zlatan sarà a Milanello per un faccia a faccia

Ibrahimovic Milan, la strigliata alla squadra è in arrivo: Zlatan sarà a Milanello per fare il Maldini della situazione nel faccia a faccia

Ibrahimovic nei prossimi giorni sarà a Milanello per una dare una strigliata al Milan reduce dalla sconfitta cocente contro la Fiorentina. A riportarlo è Tuttosport.

Tutti in casa rossonera aspettano il ritorno di Zlatan per un faccia a faccia con il gruppo. Ibrahimovic, infatti, ha cambiato approccio e ha capito che la squadra non va lasciata sola, ma che anche lui deve costruirsi una credibilità da dirigente, stimolando i giocatori nel modo giusto. La senzazione è che lo svedese, un po’ come successo dopo il tonfo col Liverpool, farà un po’ il Maldini della situazione.