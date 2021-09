Futuro Ibrahimovic, Raiola: «Quando smetterà, farà il dirigente»

Mino Raiola, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato del futuro di Ibrahimovic: a fine carriera ad attenderlo ci sarà un ruolo da dirigente

Nel corso dell’intervista concessa a Paolo Paganini per Calcio Totale (che andrà in onda lunedì alle 23 su Rai Sport), Mino Raiola, tra le varie, ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic:

«Con Zlatan ragioniamo di anno in anno. È come una cambiale che scade ogni 12 mesi. Di sicuro il giorno che lui non si sentirà più il primo violino dell’orchestra dirà smetto e farà il dirigente».