Ibrahimovic Milan: solo Cardinale è sopra allo svedese. Ecco cosa cambia con il nuovo ruolo nelle scelte rossonere. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, pur non avendo potere di firma, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan è strategicamente superiore a quello di un dirigente.

La sua opinione sarà la sintesi di ogni analisi interna, di ogni progetto di sviluppo, di ogni scelta mirata per il futuro. Lo svedese non sceglierà i giocatori in prima persona ma avrà un potere decisionale piuttosto alto nel processo che porta alla decisione di andare su un determinato obiettivo piuttosto che su un altro. E, chiaramente, anche sulla scelta del nuovo allenatore.