Ibrahimovic Milan: lo svedese deve convincere in due mesi

Ibrahimovic Milan: lo svedese deve convincere i rossoneri a puntare su di lui nel corso della stagione. Altrimenti si guarda al mercato

Zlatan Ibrahimovic ritorna a disposizione per il Milan. Nella trasferta di Bologna, infatti, lo svedese avrà la chance di scendere in campo per la prima volta da titolare in questa stagione.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Ibrahimovic ha due mesi di tempo per convincere il Milan a puntare nuovamente su di lui nel corso dell’intera stagione. Il fisico va gestito e lui lo sa, ma se riuscirà a reggere non ci saranno bisogno di interventi sul mercato di riparazione.