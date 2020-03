Ibrahimovic: lo svedese inizia a pensare al suo futuro…

Il centravanti si trova bene a Milano, ma vuole più garanzie

È l’unico giocatore in grado di apportare un reale cambiamento allo spirito del gruppo. Zlatan Ibrahimovic a oggi è confuso, sta bene al Milan ma non sembrano esserci le condizioni giuste per continuare la sua avventura anche a fine stagione.

Gazidis a colloquio insieme alla svedese: c’è bisogno di Zlatan

Anche la società ora si è accorta di quanto sia determinante nello spogliatoio. Elliott lo vorrebbe in campo per un’altra stagione. Al termine gli potrebbe essere offerto un anche contratto in dirigenza. Vedremo se accetterà.