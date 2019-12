Ibrahimovic Milan, ecco come cambierà la squadra di Pioli

L’arrivo di Ibrahimovic al Milan cambierà il volto della squadra di Pioli non solo caratterialmente ma anche di modulo e schemi

Ibrahimovic ha detto di sì al Milan e questo permetterà a Pioli di poter svariare dal punto di vista tattico e di sbizzarrirsi al di fuori del 4-3-3. Per di più ora il tecnico avrà a disposizione ben tre punte ovvero, oltre a Ibra, Leão e Piatek.

Nuovo modulo – Salvo Pioli non decida di spostare definitivamente Leão sulla fascia, il tecnico emiliano dovrà presumibilmente cambiare modulo e passare a un sistema a due punte d’attacco così da evitare che sia il portoghese e Piatek restino troppo in panchina. L’ipotesi più plausibile è che si viri al 4-4-2 con Ibrahimovic in tandem d’attacco con uno dei suoi due compagni di reparto. Sicuramente l’apporto dello svedese valorizzerà le particolari caratteristiche sia il polacco che Leão.

I giocatori in uscita – L’arrivo di Ibra e l’eventuale cambio di modulo porterà ad alcuni giocatori a trovare meno spazio rispetto a quello attuale e per questo potranno essere messi in vendita. Oltre a Kessie e al probabile ritorno in Germania di Rebic, il futuro di Suso ora pare molto incerto dal momento che dovrà adattarsi eventualmente al ruolo di esterno di centrocampo e non più d’attacco.