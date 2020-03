Ibrahimovic medita attorno al suo futuro: ipotesi ritiro non così lontana

In questi giorni, passati a casa sua in Svezia causa emergenza Coronavirus, Ibrahimovic starebbe pensando al proprio futuro

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport Ibrahimovic, in questi ultimi giorni, starebbe riflettendo attorno al suo futuro. Attualmente si trova a casa sua in Svezia dove è tornato dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus in Italia.

Ibra-Bis già terminato? Non è nemmeno da escludere, sempre secondo CorSport, che lo svedese decida anche di non tornare più in Italia da calciatore del Milan.