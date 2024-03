Ibrahimovic e Maldini, destini incrociati? I due si incontreranno in Arabia Saudita: il MOTIVO potrebbe riguardare il Milan

Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini si incontreranno a breve in Arabia Saudita. Come riferito da Sky Sport, infatti, entrambi sono stati invitati in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Jeddah. Lo svedese ha preso parzialmente il posto dell’ex capitano del Milan.

Potrebbe non essere una coincidenza l’incontro tra i due: nei mesi scorsi il nome di Maldini era stato accostato ad alcuni soggetti di matrice saudita potenzialmente interessati a rilevare parte o la totalità del pacchetto azionario del club di via Aldo Rossi, mentre le notizie degli ultimi giorni parlano di un interesse da parte del fondo PIF per rivelare la società di Cardinale (con Ibrahimovic che è il suo braccio destro).