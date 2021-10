Ibrahimovic Giroud, la coppia del Milan quasi a disposizione

Zlatan Ibrahimovic siederà in panchina contro l’Hellas Verona, dove giocherà titolare Olivier Giroud. Obiettivo per lo svedese: il Porto

Zlatan Ibrahimovic, che in campionato ha giocato solo mezz’ora finora trovando già però la via del gol, partirà dalla panchina contro l’Hellas Verona per poi cercare di essere titolare in Champions League contro il Porto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli può sorridere per il ritorno dei due attaccanti.

Finalmente il tecnico del Milan, dopo tanti infortuni, ritrova i suoi due esperti giocatori offensivi. Sarà importante per i rossoneri continuare a far bene anche in questo momento non semplice per puntare a un piazzamento elevato in classifica.