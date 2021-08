Ibrahimovic, ecco quando potrebbe tornare lo svedese

Zlatan Ibrahimovic è reduce da infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. Lo svedese è in fase di recupero e punta a rientrare il prima possibile

Zlatan Ibrahimovic è reduce da infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. Lo svedese è in fase di recupero e punta a rientrare il prima possibile. Tuttavia, dalle prime impressione del prestagione, l’attaccante non dovrebbe essere al top prima della terza di campionato contro la Lazio.