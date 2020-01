Pioli potrebbe gia pensare al cambio modulo come auspicato in conferenza pre Milan-Sampdoria: Ibrahimovic e Leão titolari in coppia?

L’entrata in campo ieri in contemporanea di Ibrahimovic e Leão ha di fatto cambiato il volto e l’atteggiamento del Milan nel secondo tempo contro la Sampdoria. La suggestione attuale è che Pioli potrebbe passare definitivamente al tandem d’attacco, ma quale?

4-4-2 – Nel match di ieri dal 55’ in poi con Ibra e Leão Pioli ha cambiato il modulo mettendo al centro lo svedese con il portoghese leggermente più largo, ma affiancati sulle fasce da Suso e Calhanoglu. In mediana Bennacer inamovibile con uno tra Kessie e Krunic a supportarlo.

4-3-1-2 – In questo modulo Suso non troverebbe spazio, ma potrebbe di finalmente giocare sulla trequarti Paquetá in ballottaggio con Bonaventura e Calhanoglu. Per il resto tandem confermato e Bennacer con Kessie/Krunic e Calhanoglu/Bonaventura a centrocampo.

3-5-2 – In questa maniera Theo Hernandez giocherebbe più alto con Conti dall’altra parte, quindi entrambi nel loro ruolo ideale. In difesa urgerebbe un innesto dal mercato per allungare le rotazioni e a centrocampo i soliti ballottaggi come elencati sopra per il 4-3-1-2. Anche qui Suso difficilmente troverebbe spazio.