Ibrahimovic e Beckham: storie di destini incrociati, dalla MLS alla Serie A

Era il 7 gennaio 2009, quando David Beckham arrivò a Milano proprio come Ibra che si è ripresentato ieri a San Siro per riaccendere il tifo.

Parliamo esattamente di 11 anni fa, quando a Milano si presenta David Beckham per iniziare la sua avventura in rossonero. Un prestito di sei mesi, giocatore ancora vincolato con i Los Angeles Galaxy, giocatore che milita in MLS già dal 2007. A 33 anni si dimostrerà un’importante risorsa per il Milan che chiederà il prolungamento del prestito per altri sei mesi. Le presenze complessive di Beckham saranno 20, con 2 reti segnate

Come lui, Zlatan Ibrahimovic che ieri è stato protagonista di un secondo esordio in maglia rossonera. Esordio amaro per il risultato, con uno 0 a 0 con poche emozioni contro una Sampdoria che di certo non ha avuto timore. Tuttavia, la prestazione dello svedese è stata buona e positiva come ha affermato lo stesso tecnico Stefano Pioli. Zlatan come Beckham vuole guadagnare un altro contratto per scrivere un’ altra bella storia e concludere una carriera nel migliore dei modi.