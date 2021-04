Ibrahimovic da record, solo Nordahl e Batistuta come lui: il dato

Zlatan Ibrahimovic sta infrangendo ogni tipo di record con la maglia del Milan: ecco il dato che lo accomuna a Nordahl e Batistuta

La stagione in rossonero di Zlatan Ibrahimovic sta regalando spettacolo per i tifosi e nuovi record da collezionare per l’attaccante svedese. Come riportato dal sito ufficiale del Diavolo, Ibra ha segnato almeno 15 gol in sei diversi campionati di Serie A: tra i giocatori stranieri solo Gunnar Nordahl (8), Kurt Roland Hamrin e Gabriel Batistuta (7) hanno raggiunto questo traguardo in più stagioni diverse del campionato italiano.

Da giugno 2020 il Milan non ha mai perso nelle 14 gare in cui Ibrahimović ha segnato in Serie A, vincendo ben 12 di queste sfide con 22 reti per lo svedese nel periodo.