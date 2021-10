Ibrahimovic, contro il Bologna probabile esordio stagionale da titolare

Stefano Pioli può lanciare Zlatan Ibrahimovic per la prima volta da titolare in stagione contro il Bologna. Le ultime

Zlatan Ibrahimovic è finalmente pronto. Non è al 100%, e lui stesso lo dice. Ma contro il Bologna, come scrive La Gazzetta dello Sport, può partire titolare per la prima volta in stagione.

Stefano Pioli sembra infatti intenzionato a lanciare lo svedese dal primo minuto. A gara in corso molto probabile la staffetta con il francese Olivier Giroud. I due dovrebbero alternarsi come punta centrale nei prossimi impegni del Milan, e qualche volta giocare assieme.