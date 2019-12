Ibrahimovic al Milan: cifre, date, maglia e tutto sul ritorno di Zlatan

Ibrahimovic al Milan, il centravanti svedese ha detto sì al ritorno in rossonero: quando esordirà, il numero di maglia e le cifre dell’operazione

Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan: dopo otto anni dal suo addio lo svedese, oggi 38enne, ha finalmente scelto di tornare in rossonero dopo settimane di attese snervanti per tifosi e dirigenza. Oggi l’accordo con Mino Raiola e il fuoriclasse di Malmo è stato trovato sulla base di un contratto di 6 mesi da tre milioni di euro con prolungamento per altri 12 mesi da sei milioni raggiungibile in seguito a risultati individuali (gol e presenze) che Zlatan dovrebbe raggiungere nel corso di questa stagione.

Ibra al Milan, le date di presentazione ed esordio

L’idea della dirigenza rossonera è quella di testare le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, fermo dallo scorso ottobre, già lunedì nella ripresa degli allenamenti per poi valutare se schierarlo dal primo minuto già nella sfida contro la Sampdoria del prossimo 6 gennaio. L’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic al Milan dovrebbe dunque arrivare in questo weekend con la presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire tra il 29 e il 30 di questo mese.

Come cambia il Milan con Ibrahimovic: Piatek va rivalutato

Sul modulo da utilizzare con Ibrahimovic al Milan, l’idea di Stefano Pioli dovrebbe essere quella di confermare il 4-3-2-1 fino ad ora utilizzato con Zlatan che si destreggerà al fianco di uno tra Bonaventura e Suso alle spalle della prima punta Piatek andando però spesso ad affiancarlo all’interno dell’area di rigore avversaria.

La speranza della dirigenza rossonera è che la presenza di un fuoriclasse sempre voglioso di vittorie come Ibra possa non solo riportare entusiasmo e concentrazione in quel di Milanello, ma possa anche rivalutare a livello tecnico determinati giocatori come il già citato Piatek ma anche Suso, Calhanoglu, Bonaventura e Paquetà.

Quale sarà il numero di maglia di Ibrahimovic al Milan: ecco le possibilità

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di dire sì alla proposta del Milan, in attesa dell’ufficialità proviamo a capire quale potrebbe essere il numero scelto in questo ritorno in rossonero dal centravanti svedese. La 9, attualmente occupata da Piatek, è esclusa mentre potrebbe tornare in auge la 11 detenuta nel corso della sua ultima avventura a San Siro, la maglia è attualmente di proprietà di Fabio Borini sempre più vicino alla cessione al Genoa. Gli altri numeri vagliati in carriera da Zlatan sono stati l’8 (attualmente di Suso), il 10 di Calhanoglu e il 18 (al primo anno al Psg) attualmente sulle spalle di Ante Rebic.

Calciomecato Milan, non solo Ibra: in pugno anche Elneny e Todibo

Oltre a Zlatan Ibrahimovic ora il Milan starebbe valutando anche l’arrivo di un rinforzo per reparto a partire dalla difesa che sarà orfana di Duarte fino al mese di marzo: il centrale selezionato da Massara e Maldini è Jean-Claire Todibo, classe ’99 del Barcellona, in uscita dal club blaugrana con la formula del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni di euro. A centrocampo sembra essere Elneny, classe ’92 dell’Arsenal in prestito al Besiktas, il giocatore che andrà a rinforzare il reparto mediano di Stefano Pioli. Il centrocampista egiziano è un regista capace di dettare i ritmi del gioco ma anche di recuperare tanti palloni grazie alle sue importanti qualità di incontrista.