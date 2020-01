Ibra-Day: segui in diretta con Milan News 24 il primo giorno del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic sbarcato oggi a Milano

È Ibra Day, segui il primo giorno del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il programma di giornata: arrivo a Milano; visite mediche e idoneità; firma a Casa Milan e arrivo a Milanello per il primo allenamento con la squadra intorno alle 16:30.

8:30 Zlatan Ibrahimovic arriverà a Linate alle ore 11 di oggi – Una volta sbarcato in città il centravanti svedese verrà trasportato presso il centro medico la Madonnina per sostenere le visite mediche con il club.

8:40 Ultimo post svedese di Ibrahimovic – Zlatan ha pubblicato su Instagram una foto dei propri piedi con la didascalia «Non è arroganza, ma fiducia in me stesso».

8:55 Zlatan Ibrahimovic partito da Stoccolma – Il centravanti svedese è appena partito dall’aeroporto di Stoccolma con un volo privato. Arrivo a Milano previsto a Linate intorno alle ore 11.

9:00 Ibrahimovic atteso a Milanello al pomeriggio – Stefano Pioli ha indetto, in accordo con la dirigenza, sessione pomeridiana a Milanello (ore 16:30) nella speranza di poter accogliere sin dal primo giorno in Italia Zlatan Ibrahimovic accolto al centro sportivo di Carnago da Paolo Maldini.

10:30 Zlatan dovrebbe sbarcare tra un’ora – Ibrahimovic è partito alle ore 8:55 da Stoccolma, arrivo previsto a Linate alle ore 11 e 30. Giungerà a Milano insieme alla famiglia (moglie e figli), ad accoglierlo anche Zvonimir Boban.

11:25 Ibra ha scelto la numero 21 – L’attaccante svedese ha scelto il proprio numero di maglia ma un’eventuale cessione di Borini nelle prossime ore potrebbe liberare la 11.

11:35 Ibrahimovic è arrivato a Linate VIDEO – Inizia ufficialmente la nuova avventura di Zlatan in rossonero. Ad accogliere il centravanti svedese Zvonimir Boban e tantissimi tifosi che hanno preso d’assalto l’autovettura che accompagnerà il fuoriclasse verso La Madonnina per le consuete visite mediche.

12:15 Ibrahimovic è arrivato alla Madonnina – Il centravanti svedese è appena arrivato al centro medico la Madonnina per sostenere le visite mediche con il Milan.

Zlatan Ibrahimovic al Milan: le cifre dell’affare

L’accordo con Mino Raiola e il fuoriclasse di Malmo è stato trovato sulla base di un contratto di 6 mesi da 3,5 milioni fino più 500 mila di bonus in caso di Europa e rinnovo automatico al raggiungimento del 50 per cento delle presenze ottenibili. Il prolungamento per altri 12 mesi porterà ad Ibrahimovic a ricevere un compenso da 6 milioni netti più bonus, per un totale di 10 milioni complessivi per i prossimi 18 mesi.