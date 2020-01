Ibra: visite, firma e poi subito in campo per essere a disposizione subito

Lo svedese è pronto a cominciare, dopo al firma penserà subito al campo

Zlatan Ibrahimović scalda i motori. Lo svedese a breve sarà a disposizione. Pioli in questi giorni, ha studiato il modulo ideale per collocare la svedese. Le sorprese non mancheranno. Prima le visite e la firma sul contratto, poi diretti a Milanello per incontrare la squadra.

Piatek al suo fianco: al polacco serve un leader su cui appoggiarsi

Chi giocherà al fianco di Ibra resta ancora un mistero. Sarà il classico attacco con esterni alti o due punte di ruolo? Verrà sperimentato tutto da Pioli. Tutto dipenderà anche da quanto affidamento sapranno garantire Piatek e Leao nella seconda parte di campionato.