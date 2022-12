I numeri di questa stagione di Mike Maignan e una prima parte di campionato tormentata dagli infortuni

Una prima parte di stagione tormentata dagli infortuni per Mike Maignan, che lo tormenteranno anche in questo inizio 2023.

Il portiere del Milan ha totalizzato solamente 9 presenze totali (7 in campionato e 2 in Champions League) in questa prima parte di stagione e ha subito 10 goal e ottenuto 2 clean sheat.