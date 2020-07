I contatti con il Siviglia proseguono: si discute il futuro di tre giocatori

L’asse Milan-Siviglia è sempre attivo e non si parla solo del futuro di e Suso, ma anche quello di Calabria

I discorsi di mercato tra Milan e Siviglia proseguono e, oltre alla situazione relativa ai prestiti (Kjaer e Suso), si starebbe valutando la possibilità di cedere agli andalusi anche Calabria.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la situazione relativa ai due giocatori in prestito in corso, Suso verrà riscattato dal Siviglia specie se dovesse qualificarsi in Champions League. Per Kjaer, invece, i rossoneri avrebbero tempo sino al 15 luglio per prendere la decisione definitiva e per ora non sono stati ancora sciolti tutti i nodi.