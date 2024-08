Hodzic Milan, il Diavolo PIOMBA sul talento del Bologna! TRATTATIVA in corso: l’IDENTIKIT del centrocampista. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è scatenato e vuole puntare un nuovo giovane talento. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero presentato un’offerta per Hodzic.

PAROLE – «Il Milan presenta un’offerta per il centrocampista Demirel Hodzic, classe 2005, del Bologna. Trattativa in corso, potrebbe entrare a far parte anche del settore giovanile del Milan Futuro e della prima squadra. Hodzic ha firmato con Miro Jaganjac e Daniel Majstorovic come nuovi agenti».