Hiljemark spiega: «Voglio una squadra che faccia questo contro il Milan. Ho visto tante partie e secondo me hanno dei limiti»

Hiljemark spiega l’approccio del Pisa in vista del match contro il Milan alla sua seconda panchina sulla panchina dei toscani

Domani sera il Milan torna finalmente in campo, dopo dieci giorni di attesa, per affrontare il Pisa nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

I rossoneri sono reduci dalla brillante vittoria per 0-3 al Dall’Ara contro il Bologna, ma l’avversario di domani sarà il Pisa di Oscar Hiljemark, allenatore che ha sostituito Gilardino dopo l’esonero e che debutterà davanti ai propri tifosi. Intervistato dai canali ufficiali del club nerazzurro, Hiljemark ha parlato delle sue aspettative per la partita e della qualità del Milan.

IL BISOGNO DI PUNTI E L’UNITÀ DI GRUPPO – «Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt’uno con la tifoseria e la squadra. Solo così possiamo avere l’opportunità di vincere».

ANALISI DEL MILAN – «Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità. Secondo me anche loro però hanno qualche problema e limite, potremmo sfruttarlo al meglio e sfruttare anche il fattore campo».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale