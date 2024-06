Hermoso Milan: un club su tutti in pole, possibili sviluppi nel week end! Lo SCENARIO

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Hermoso. Per il difensore però c’è il Napoli in pole. Lo scenario

Il calciomercato Milan deve fare i conti con la concorrenza per Hermoso. In tal senso come riportato da Orazio Accomando, il Napoli avanza spedito per il difensore.

Azzurri nettamente avanti sulla concorrenza (Roma su tutte), avendo aperto i dialoghi a inizio Aprile. Occhio agli sviluppi nel weekend. Si lavora all’intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione.