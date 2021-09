Henderson: «Non penso che il Milan sia venuto a Liverpool per allenarsi»

Jordan Henderson, centrocampista del Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali dei Reds, le sue parole sul Milan

Sull’atteggiamento del Milan: «Non penso che il Milan sia venuto a Liverpool per allenarsi, tenteranno di lasciare il segno. Proprio come facciamo quando andiamo nei luoghi più famosi d’Europa, vedranno Anfield come uno stadio da conquistare e un luogo dove si può fare la storia e migliorare la reputazione. Mi aspetto una grande notte».