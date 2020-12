Helveg: «Il Milan di Pioli stupisce. Ibra è un fenomeno vero»

Thomas Helveg ha parlato dello straordinario avvio di stagione del Milan: il difensore tessa le lodi di Pioli e Ibrahimovic

Intervistato da il Giornale, Thomas Helveg, ex difensore di Milan e Inter, ha parlato della straordinaria stagione vissuta dal Milan: «Quando hanno stupito? Molto. Sinceramente mi fa davvero piacere vederlo in testa alla classifica di Serie A. Penso che in tanti non si aspettassero un Milan così ma è anche vero che la classifica è molto corta, ci sono tante squadre che possono ambire al primo posto. Il Milan non si è ancora staccato dalle altre in maniera netta anche perché manca ancora molto. Il campionato sembra bello, combattuto e a vedere la classifica ci sarà da lottare fino alla fine. La squadra di Pioli ha avuto una partenza ottima e ultimamente ha avuto anche un po’ di fortuna di portarsi a casa il risultato nonostante la prestazione. La squadra si sta finalmente ritrovando».

IBRAHIMOVIC – «Quello lì è un fenomeno vero (ride; ndr). Nessuno si sarebbe mai aspettato che Zlatan sarebbe stato così determinante alla sua età. Ibra sta facendo benissimo dentro e fuori dal campo e magari ora che è stato fuori qualche partita si è visto è mancato il suo apporto alla squdra. Lui ha portato qualità tecniche, fisiche ma soprattutto mentali, ripeto Zlatan è un fenomeno e giù il cappello per lui».