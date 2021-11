Helveg: «Il Milan con il Porto ha faticato. Sarà un derby intenso»

Thomas Helveg, intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, ha parlato della delicata sfida di domenica sera: il derby di Milano

Thomas Helveg, intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, ha parlato della delicata sfida di domenica sera: il derby di Milano. Ecco le sue parole da doppio ex del match:

«Mi aspetto un derby come tutti gli altri. Sono curioso perché il Milan contro il Porto non è stata proprio positiva. Forse c’era già l’Inter in testa, Pioli ha fatto riposare un po’ di giocatori. Adesso c’è ancora qualche giorno per recuperare, perché è stata una partita in cui i rossoneri hanno speso tanto, e soprattutto per prepararsi alla sfida di domenica. Sarà senza dubbio una gara intensa, con le due squadre che vorranno vincere a tutti i costi».

ASCOLTA L’INTERVISTA DI HELVEG QUI