Hellas Verona, Barak non si muove: Milan e Inter avvisate

L’Hellas Verona non vuole privarsi di Antonin Barak: sul giocatore anche l’interesse di Milan, Inter e alcune squadre inglesi

L’Hellas Verona non lascerà partire Antonin Barak a gennaio. A riportarlo è il Corriere di Verona che spiega come gli scaligeri non vorrebbero far partire il trequartista ceco.

Milan, Inter e Atalanta sono avvisate e con loro anche alcuni club inglesi che nei giorni scorsi avevano mostrato interesse. Tudor punta forte sul ritorno del centrocampista per il girone di ritorno.