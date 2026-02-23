Hauge torna a San Siro: aria di derby in Champions League per l’ex rossonero che sogna lo sgambetto ai nerazzurri

Hauge torna a San Siro: il talento norvegese sfida la squadra di Chivu nel ritorno degli ottavi di finale, forte di un legame mai interrotto con i colori del Diavolo

Le notti della massima competizione europea sanno regalare storie dal fascino unico e quella di domani sera ha il sapore di un cerchio che si chiude. Jens Petter Hauge, talentuoso esterno offensivo norvegese dotato di un dribbling secco e grande visione di gioco, si appresta a calcare nuovamente il prato del Meazza. Questa volta, però, lo farà con la maglia del Bodo Glimt, la compagine scandinava che sta stupendo il continente, per sfidare i nerazzurri in un match che per lui profuma inevitabilmente di derby personale.

Il legame indissolubile con il passato

L’avventura di Jens Petter Hauge nel calcio che conta iniziò proprio in questo stadio nell’estate del 2020. Durante un turno preliminare di Europa League, il giovane norvegese incantò la dirigenza milanista segnando un gol meraviglioso proprio contro il club di via Aldo Rossi. Quella prestazione convincente gli valse la chiamata immediata del Milan, dove rimase per una stagione formativa lasciando un ottimo ricordo. Nonostante il percorso sia stato breve, l’affetto dei tifosi verso il ragazzo non è mai svanito, così come la sua gratitudine verso l’ambiente che lo ha lanciato nel grande calcio europeo.

Un video virale e la missione nei playoff di Champions

La vigilia della sfida, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, è stata scaldata da un contenuto multimediale di grande impatto. Come mostrato dai canali social ufficiali del Bodo Glimt, è stato diffuso un video che ritrae l’ingresso dell’esterno nel tunnel che conduce al terreno di gioco. Nel filmato, l’ambiente inizialmente caratterizzato dai simboli della squadra ospitante si trasforma magicamente al passaggio del giocatore: le pareti cambiano tonalità diventando rossonere e compare lo stemma del club con cui ha esordito in Italia.

La missione per gli uomini guidati da Kjetil Knutsen, tecnico norvegese fautore di un calcio propositivo e organizzato, è difendere il clamoroso 3-1 ottenuto nella gara d’andata, match in cui proprio l’ex milanista ha trovato la via della rete. Dall’altra parte, i bisciosi sono ora guidati in panchina da Cristian Chivu, ex difensore romeno di fama mondiale e attuale guida tecnica della prima squadra. Per la banda di Chivu servirà una rimonta di alto profilo per evitare che il “piccolo” Bodo e il suo leader norvegese compiano l’impresa di eliminare i padroni di casa dalla coppa dalle grandi orecchie.