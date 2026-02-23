Hauge avvisa l’Inter: «Tanti tifosi del Milan tiferanno per noi, speciale tornare a San Siro». Poi svela un aneddoto

Hauge, attaccante del Bodo Glimt ed ex Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bodo Glimt, l’ex Milan Hauge ha dichiarato:

SAN SIRO – «Tornare a San Siro? Bello. Milano è una citta speciale, interessante per chi segue il calcio. Si sa quanti giocatori iconici sono stati qua, quante partite iconiche ha ospitato questo stadio. Speriamo anche quella di domani sarà epocale. Sarà molto dura, dobbiamo fare ancora meglio dell’andata. Abbiamo avuto tempo per analizzare la partita, abbiamo studiato cosa fare. 3500 tifosi del Bodo cosa devono fare? Venire alla partita (ride, ndr)».

TANTI TIFOSI DEL MILAN TIFANO PER TE – «Non c’è dubbio, la rivalità tra Inter e Milan è estrema, tra le più grandi al mondo. Sarà una partita molto interessante domani, ma la maggior parte di quelli che verranno tiferanno per l’Inter. Quelli che saranno a casa tiferanno per il Bodo».

EX COMPAGNI DEL MILAN – «Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi al Milan. E’ sempre bello avere degli amici, tanti sono buoni amici. Ovviamente sono stati contenti del mio gol contro l’Inter, significa tanto per loro. E’ stato bello».

LA CONFERENZA STAMPA DI HAUGE