Hauge all’Eintacht Francoforte, è fatta: la modalità di chiusura dell’affare

Hauge all’Eintracht Francoforte: i due club hanno perfezionato le modalità di pagamento per il passaggio del norvegese in Germania

Affare fatto: come ampiamente riportato nel corso degli ultimi giorni, Jens Petter Hauge saluta il Milan dopo un solo anno dal suo approdo a Milanello. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato in ambito nazionale ed internazionale, il trequartista norvegese giocherà in Bundes.

Le novità degli ultimi minuti, piuttosto, indicano le modalità con le quali l’affare Hauge è stato impostato dalle due società: prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, al verificarsi di determinate condizioni.