Gyokeres Milan, Ibrahimovic spiazzato dalla Sporting Lisbona! Parte SOLO per quella cifra

Gyokeres-Milan. la decisione del presidente dello Sporting Lisbona spiazza Ibrahimovic: servono 100 milioni per la punta

Importante indiscrezione proveniente dal Portogallo per quanto riguarda Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona seguito dal calciomercato Milan per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Pedro Sepuvelda sul proprio profilo X, il presidente del club portoghese ha dichiarato che non saranno aperte trattative al ribasso per la cessione della punta. chi lo vorrà dovrà pagare i 100 milioni di euro della clausola rescissoria. Chelsea e Arsenal sono in pole.