Guirassy Milan, suggestione alta ma pochi spiragli! La situazione è questa

Guirassy Milan, i rossoneri tornano sull’attaccante del Borussia Dortmund ma la richiesta di 70 milioni di euro rende il colpo impossibile

Il mercato dei trasferimenti è un turbine di voci, smentite e trattative serrate. E in questo vortice, il nome di Serhou Guirassy continua a tenere banco, soprattutto in orbita calciomercato Milan. Nonostante le speculazioni lo avessero dato vicino a un trasferimento, il bomber gambiano è rimasto in Bundesliga, passando dallo Stoccarda al Borussia Dortmund (BVB). Tuttavia, le recenti notizie provenienti dall’Italia suggeriscono che il Diavolo non abbia mai davvero abbandonato l’idea di portare il prolifico attaccante a Milano. Ma se il desiderio del Milan è forte, la realtà economica si sta rivelando un ostacolo insormontabile.

Secondo quanto riportato in apertura dal Corriere dello Sport questa mattina, il titolo “Guirassy, il Milan gelato” riassume perfettamente la situazione. Il motivo di questo gelo è la richiesta esorbitante avanzata dal club tedesco per il suo attaccante: la bellezza di 70 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, spazzerebbe via ogni possibilità per il Milan di assicurarsi le prestazioni di Guirassy. Il budget che la dirigenza rossonera avrebbe stanziato per un’operazione di questo tipo è infatti nettamente inferiore, rendendo l’affare impraticabile alle condizioni attuali.

La storia di Guirassy è quella di un attaccante che ha saputo esplodere nelle ultime stagioni, diventando un vero e proprio pezzo pregiato del calcio tedesco. La sua capacità di segnare con continuità e la sua presenza fisica in area di rigore lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi top club alla ricerca di un finalizzatore. Dopo una stagione strepitosa con lo Stoccarda, il suo passaggio al BVB ha confermato il suo valore intrinseco e la sua attrattiva sul mercato.

Il Milan, da parte sua, è alla ricerca di un nuovo centravanti che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri al meglio nel sistema di gioco di Pioli. Il nome di Guirassy è stato spesso accostato ai rossoneri proprio per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, ritenute ideali per l’attacco milanista. La sua efficacia sotto porta, la sua abilità nel gioco aereoe la sua intelligenza tattica lo rendono un profilo completo e potenzialmente decisivo.

Tuttavia, il calciomercato è anche una questione di equilibrio economico. I 70 milioni di euro richiesti dal Borussia Dortmund per Guirassy sembrano voler scoraggiare qualsiasi pretendente, o quantomeno far capire che il giocatore è considerato un asset di altissimo valore. Questo prezzo, se da un lato testimonia la crescita esponenziale del giocatore, dall’altro mette il Milan di fronte a una realtà finanziaria ben definita.