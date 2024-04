Gudmundsson Milan, contatti diretti tra la Juve e il Genoa: così i bianconeri vogliono battere la concorrenza dei rossoneri

Accostato da tempo al calciomercato Milan, le pretendenti per Albert Gudmundsson sembrano destinate ad aumentare, per la gioia del Genoa. Intanto anche la Juve piomba sull’islandese e lo fa con decisione.

Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su X, negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero avuto dei contatti diretti col Grifone per discutere dell’affare. Il calciatore è molto apprezzato da Giuntoli, il quale pensa all’inserimento di una contropartita tecnica per far abbassare la cifra finale del cartellino.