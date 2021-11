Gravina: «Italia? Sono ottimista, fiducia a Mancini. Andremo in Qatar»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale di Qatar 2022

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della mancata qualificazione dell‘Italia al Mondiale in Qatar. Le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

SENSAZIONI – «Me lo ha chiesto anche ieri sera Mancini… Sto bene, vivo nel mondo del calcio da tantissimi anni e so di poter considerare questa squadra speciale perché da squadra normale ha fatto qualcosa di straordinario. Noi guardando le singole individualità non possiamo competere con certe corazzate europee o mondiali, abbiamo però fatto una cosa straordinaria vincendo l’Europeo. Alcuni episodi ci hanno dato ragione, ma gli stessi ci hanno poi dato torto: se contro la tua diretta avversaria ti giochi due jolly così, devi pagare un prezzo. Noi l’abbiamo pagato. Il dubbio è: abbiamo esaurito il credito o si va avanti? Io comunque sono ottimista, ero con Mancini quando prima dell’Europeo aveva detto che avremmo vinto, adesso se mi dice che andremo in Qatar come faccio a non seguirlo?».