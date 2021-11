Mancini: «Sono dispiaciuto ma dovevamo vincere con la Svizzera»

Roberto Mancini, raggiunto dai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato dopo il pareggio contro l’Irlanda del Nord di ieri sera

MATCH – «Sono dispiaciuto perché non abbiamo trovato il gol nel primo tempo. Abbiamo avuto molto possesso palla ma contro squadre come l’Irlanda del Nord è difficile. Giocano con tutti i loro giocatori dietro la palla, sono forti e alti. Se non segni velocemente è difficile. Abbiamo giocato una buona partita ma la mia opinione è che questo girone sarebbe dovuto finire venerdì scorso perché avevamo un rigore per vincere la partita negli ultimi minuti. Sapevamo che la Svizzera avrebbe avuto tante possibilità di vincere la sua gara, probabilmente non ci aspettavamo il 4-0 ma questo non cambia la situazione: abbiamo giocato un buon calcio ma abbiamo avuto problemi a segnare. Penso che siamo una delle migliori squadre d’Europa, ma dobbiamo recuperare i nostri giocatori per gli spareggi e sono sicuro che vinceremo le prossime due partite».