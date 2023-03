Gravina: «Pochi italiani nelle squadre in Champions? Il sistema…». Le parole in risposta all’attacco di Mancini in conferenza stampa

Intervistato da Il Mattino, il numero uno della FIGC Gravina ha parlato delle tre squadre italiane (Napoli, Milan e Inter) ai quarti di Champions e l’attacco di Mancini sui pochi italiani in rosa.

Ecco le sue parole: «Il sistema non è lungimirante: i vivai nazionali rappresentano la vera opportunità per far crescere il calcio italiano. Bisogna crederci»