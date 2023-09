Gravina: «Estate turbolenta non per colpa nostra, ma ora sono soddisfatto». Le sue parole prima della conferenza di Buffon

Gabriele Gravina è intervenuto prima della conferenza stampa di presentazione di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione dell’Italia. Di seguito le sue parole.

GRAVINA – «Per me la giornata di oggi rappresenta emozioni forti e dopo aver vissuto una estate turbolenta, non per colpa nostra, oggi sono ancora di più soddisfatto perché so che questa squadra è in mani salde tra Spalletti come allenatore e Buffon come capo delegazione. Se è vero che ognuno di noi deve fare il massimo, credo che come presidente Federale con queste scelte ho fatto il massimo per onorare la maglia azzurra»