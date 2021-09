Golemic: «Non sono sorpreso dall’arrivo di Messias al Milan»

Golemic, ex compagno di Messias al Crotone, si è detto assolutamente non sorpreso dall’arrivo del brasiliano al Milan

Vladimir Golemic, oggi svincolato ed ex compagno di Junior Messias al Crotone, intervistato da tuttomercatoweb si è espresso in questi termini sull’arrivo del trentenne in rossonero:

«Se me l’aspettavo? Sì, abbiamo sempre parlato tanto e gli ho detto che ogni dribbling che faceva gli aumentava il prezzo e il valore. Se altri valgono tanti soldi, lui li vale altrettanti… Fosse stato nelle giovanili di una grande di Serie A, il Milan lo avrebbe avuto già in rosa. Vedrete che spaccherà, che farà grandi cose per tanti anni e da protagonista. Quando guardo il calcio guardo tutto il contesto e sono certo che arriverà al top».