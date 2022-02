Gol Rebic: il croato a segno dopo cinque mesi, ora puo essere una risorsa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha pareggiato contro la Salernitana anche grazie al gol di Rebic, tornato a segnare 5 mesi dopo l’ultima volta

L’ultima rete del croato infatti era stata contro la Juventus all’ Allianz Stadium. Ora tornato dall’infortunio può essere una risorsa non solo come attaccante ma anche in una posizione diversa