Gol Morata contro il Milan: 50esima rete per lo spagnolo con la Juventus

Morata ha raggiunto quota 50 reti nella sua carriera in bianconero grazie al gol realizzato al Milan. Il dato dello spagnolo della Juventus

Morata fa 50 con la Juventus contro il Milan. L’attaccante spagnolo ha raggiunto quota tonda di reti andando a segno contro i rossoneri all’Allianz Stadium.

Morata, alla quarta stagione in bianconero, aveva siglato 27 gol nei suoi primi due anni con Allegri tra il 2014 e il 2016. L’attaccante di proprietà Atletico Madrid ha segnato i successivi 23 nelle ultime due stagioni (20 l’anno scorso, 3 in quella in corso).

