Gol del mese di novembre Milan: vince Capone- VIDEO

Annunciato il vincitore. Il Milan attraverso il proprio profilo Twitter ha annunciato il gol scelto come migliore del mese di novembre.

A spuntarla è il tiro a giro realizzato da Capone, attaccante della primavera rossonera, messo a segno nella sfida di campionato contro la Juventus, poi vinta dai ragazzi di Giunti.

Curl it like Capone! 💫

Congratulations to our Primavera forward, his beautiful bender is our Goal of November 🏆

Capone a giro! 💫

Congratulazioni al giovane attaccante del #MilanPrimavera: è la sua perla contro la Juve il gol più bello di novembre 🏆#SempreMilan pic.twitter.com/hJR1uZ0hlo

— AC Milan (@acmilan) November 30, 2021