Gli avversari – Il Liverpool non sbaglia in Premier League: 3 gol al Leeds

Il Liverpool vince senza troppi affanni sul campo del Leeds e si prepara ad affrontare il Milan mercoledì ad Anfield

Il Liverpool mette in guardia il Milan in vista della sfida di Champions League di mercoledì ad Anfield. La squadra di Klopp sbanca il campo del Leeds United con un secco 0-3 maturato nella giornata di ieri in Premier League.

A segno Salah (3° gol in 4 partite di campionato), Fabinho e Manè. Con questi tre punti i Reds si portano a 10 punti in classifica agganciando Chelsea e Manchester United in vetta.