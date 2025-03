Giuliatto commenta in vista di Lecce Milan: le sue parole soprendono! Segui le ultimissime sul club rossonero

Alberto Giuliatto, ex difensore del Lecce e attuale allenatore in Promozione in Salento, è stato intervistato questa mattina sulle frequenze di Radio Orizzonti Activity nel programma “Distinti Sud Est”. Ha parlato così del Milan.

PAROLE – “A mio avviso il Lecce se la può giocare. Ai miei tempi forse il divario era molto più ampio, adesso col Milan in queste condizioni può anche essere che si riesca ad ottenere un risultato positivo. Le squadre come il Lecce per potersi salvare devono essere brave a superare questi momenti in cui il calendario purtroppo ti mette davanti delle partite difficili. Mentalmente devi sapere che devi tener duro e poi eventualmente pensare agli scontri diretti che son quelli che ti danno la possibilità di salvarti”.