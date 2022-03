Giuliani: «Ibrahimovic? Si sente l’ondata emotiva della sua presenza»

Fulvio Giuliani, intervenuto negli studi di Sky Sport, durante Sunday morning, ha detto la sua su Napoli Milan di questa sera

Fulvio Giuliani, intervenuto negli studi di Sky Sport, durante Sunday morning, ha detto la sua su Napoli Milan di questa sera:

IBRAHIMOVIC – «Penso di Ibra faccia parte di quella strettissima cerchia di giocatori che anche se si accomoda in panchina i compagni sentono l’ondata emotiva della sua presenza, gli avversari ogni tanto buttano lo sguardo su se si riscalda, si alza dalla panchina perchè anche 5 minuti di uno cosi, in partite magari bloccate, tese, è l’arma in più».

