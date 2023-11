Giuliani alla Sport for Inclusion Week: «Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi riconosciuto». Le parole del portiere rossonero

Il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani ha parlato in conferenza stampa durante l’evento Sport for Inclusion Week. Queste le parole raccolte dalla nostra redazione.

PAROLE – «In tanti anni di carriera ho avuto la fortuna di giocare in Germania, mi sono allontanata da casa per entrare in un contesto nuovo. Questa diversità l’ho sempre presa come una scoperta qualcosa da cui imparare. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi riconosciuto. La cosa più bella è l’ascoltare e mettere le proprie qualità al servizio degli altri. Scappiamo dai contesti in cui non ci sentiamo riconosciuti. Avviene per tutti».