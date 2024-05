Lopetegui niente Milan, sarà il nuovo tecnico del West Ham! Tutto fatto per il ritorno in Premier League ULTIME

Lopetegui niente Milan, sarà il nuovo tecnico del West Ham! Tutto fatto per il ritorno in Premier League. Le ULTIME sull’allenatore

Non sarà Lopetegui il prossimo allenatore del Milan. Nonostante lo spagnolo sia stato in pole, dopo la brusca frenata da parte della dirigenza rossonera, ha deciso di accettare l’offerta del West Ham come riportato da Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «Julen Lopetegui ha già condiviso i suoi piani e le sue opinioni con il West Ham prima della finestra di mercato estiva. Il manager spagnolo diventerà il nuovo allenatore West Ham per sostituire David Moyes».