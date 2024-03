Giudice Sportivo Serie A, UFFICIALE: uno squalificato per Verona Milan, salta il match! La decisione

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il weekend dii Serie A 2023-24. È ufficiale salterà Verona Milan

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo dopo il weekend di Serie A 2023-24. Henry, attaccante del Verona prossimo avversario del Milan in campionato, espulso contro il Lecce è stato squalificato per una giornata:

IL MOTIVO – per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione.