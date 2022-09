Giroud si prende il Milan sulle spalle: la dirigenza pensa al rinnovo dell’attaccante decisivo anche in questo inizio stagione

Il Milan sulle spalle di Olivier Giroud. A conti fatti, vista l’indisponibilità per le prossime due partite di Divock Origi e Ante Rebic, a Stefano Pioli è rimasto solo il centravanti francese che anche contro la Sampdoria, specialmente quando il Milan è rimasto in dieci per l’espulsione di Rafael Leao, ha messo in mostra una prova da grande attaccante.

Ma sarà uno sforzo che Olivier farà volentieri, anche per proseguire nella sua particolare statistica secondo la quale, quando lui segna, il Milan vince sempre. L’attaccante francese vuole timbrare con la Dinamo Zagabria per sbloccarsi in Champions con la maglia rossonera.

Ecco perché il Milan gli vuole rinnovare il contratto che attualmente scadrà il prossimo giugno. Pioli e la dirigenza stravedono per lui. Ad avallare poi l’eventuale nuovo accordo tra il Milan e Giroud ci sarà la nuova proprietà targata RedBird. Lo scrive Tuttosport.