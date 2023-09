Giroud, c’è solo lui: dove nasce il problema del Milan in attacco

Giroud è solo: dove nasce il problema del Milan in attacco. Il francese chiamato ancora agli straordinari fino a gennaio

La storia si ripete ancora. Pioli si può affidare ancora a un solo centravanti: Olivier Giroud. Un problema emerso dopo Milan Newcastle, dove i rossoneri hanno creato tanto e segnato poco. Il francese farà 37 anni a breve e con una caviglia malconcia è ancora il titolare inamovibile.

Come scrive Tuttosport oggi, il problema è ancora la mancanza di alternative in panchina. Il problema nasce dal mercato, da cui sono arrivati Okafor e Jovic. Il primo è visto più come esterno; il secondo deve ritrovare la condizione persa. Per questo, Pioli ora deve sperare in una sola cosa: giocando ogni tre giorni, Giroud dovrà rispondere sempre presente, almeno fino a gennaio.