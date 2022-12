Giroud, la moglie: «Mi impressiona per la sua resilienza, il calcio è la sua droga». I retroscena su come l’attaccante vive il calcio

La moglie di Giroud ha solo elogi per il marito. Dopo il paragone con Ibrahimovic, che torna nelle sue dichiarazioni, svela anche alcuni retroscena su come l’attaccante del Milan vive il calcio.

Sulla resilienza di Giroud, la moglie dice a Le Figaro, come riportato da La Gazzetta dello Sport: «Dopo 19 anni di vita insieme, Olivier mi impressiona per la sua resilienza: una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto. Abbiamo anche una chef in casa. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui»