Giroud, la moglie: «Può fare come Ibra e giocare fino a quarant’anni». Anche la moglie parla del paragone con il centroavanti svedese

Anche Jennifer Giroud, moglie del centroavanti, ha parlato di suo marito, impegnato con la Francia ai Mondiali di Qatar: ecco le sue parole rilasciate al quotidiano Le Figaro, come riportate da La Gazzetta dello Sport.

GIROUD COME IBRA – «Può fare come Ibra e giocare fino a quarant’anni. Per lui è un onore il record con la Francia. Un motivo di cui andare fiero. Olivier però è un altruista che si costruisce nel collettivo, che ama vincere con la squadra. Il suo percorso merita rispetto perché si è guadagnato tutto con coraggio e forza mentale, senza mai abbandonare»